فيديو.. لاعب الدراويش يسابق الزمن للحاق بالموسم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع نادر رمضان لاعب الاسماعيلي لبرنامجا تأهيليا مكثفا استعدادا للحاق بالموسم الكروي الجديد. وقال رمضان إن البرنامج يسير بشكل جيد جدا وإنه يخصع الآن للتدريبات التأهيلية بأحد المراكز الكبرى بالقاهرة تحت أشراف متخصصين. Advertisements وأضاف: سأكون متواجدا في مران الإسماعيلي الاول للمشاركة بتدريبات فردية خفيفة ، بعدها استطيع المشاركة في المران خلال فترات متفاوتة وفقا للبرنامج العلاجي. أجرى نجم الدراويش جراحة الرباط الصليبي عقب تعرضه للإصابة.

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