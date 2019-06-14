شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف لغز الرسالة الغامضة لمحمد صلاح فى مباراة مصر وتنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مشجع داخل ملعب استاد برج العرب الخميس رسالة ورقية إلى الدولى المصري محمد صلاح أسطورة الكرة المصرية خلال فعاليات المباراة التى جمعت الفراعنة وتنزانيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف لغز الرسالة الغامضة لمحمد صلاح فى مباراة مصر وتنزانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.