شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. #مصر _تنزانيا يتصدر تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج مصر وتنزانيا خلال موقع التواصل الإجتماعى تويتر عقب فوز الفراعنة على نظيرة التنزانى بالمباراة الودية التى أنتهت منذ قليل ضمن الأستعدادات لبطولة الأمم الأفريقية . حقق منتخب مصر فوز صعب على تنزانيا بهدف دون رد فى اللقاء الودي الذى جمع الفريقين باستاد برج العرب ضمن استعدادات الفريقين لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل. Advertisements

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