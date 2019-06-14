شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه لـ"تايم سبورت": عبد الله السعيد مكسب المنتخب أمام تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسنى عبد ربه لاعب فريق الأسماعيلى و منتخب مصر السابق أن عودة عبد الله السعيد صانع العاب الفراعنة للاداء الجيد وقدرته على نقل الكرة من الدفاع الى الهجوم من أحد مكاسب لقاء المنتخب أمام تنزانيا الودية.

وأوضح حسنى عبد ربه خلال تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت أن المهاجم أحمد على لم تساعده الظروف خلال أحداث اللقاء بالظهور بالشكل الجيد ولديه الكثير من الأمكانيات للمنافسة على التشكيل الأساسى للفراعنة فى بطولة الأمم الأفريقية .

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حقق منتخب مصر فوز صعب على تنزانيا بهدف دون رد فى اللقاء الودي الذى جمع الفريقين باستاد برج العرب ضمن استعدادات الفريقين لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.