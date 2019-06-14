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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 / 6 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، مصر تفوز 1 / 0 على تنزانيا ودياً بهدف المحمدي أستعدادا لبطولة الأمم الأفريقية و اتحاد الكرة يناقش تحمل تكلفة تطبيق الـ"var" مناصفة مع الأندية

مصر تفوز 1 / 0 على تنزانيا ودياً بهدف المحمدي

حقق منتخب مصر فوز صعب على تنزانيا بهدف دون رد فى اللقاء الودي الذى جمع الفريقين باستاد برج العرب ضمن استعدادات الفريقين لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

يدرس خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، الدفع بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى لمدة 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى الودية الثانية المقرر لها مساء الأحد المقبل، وهى البروفة الأخيرة للفراعنة قبل إنطلاق بطولة أمم افريقيا 2019 ، المحدد له الجمعة المقبل حيث يخوض منتخب مصر مباراة الافتتاح أمام زيمبابوى على ستاد القاهرة.

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فيديو .. صلاح و الننى يؤديان تدريبات خاصة ببرج العرب

خاض محمد صلاح و محمد الننى لاعبى منتخب مصر تدريبات منفردة فى ملعب برج العرب بالأسكندرية قبل أنطلاق المباراة الودية بين الفراعنة و تنزانيا خلال الأستعدادات لبطولة الأمم الأفريقية .