تعرف علي موعد أول تدريبات المجموعة الخامسة بأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محسن خروشة عضو اللجنة المنظمه للمجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية مصر ٢٠١٩ عن موعد أول تدريب لمنتخبات المجموعة يوم الأحد المقبل علي ان تصل المنتخبات بعد غد السبت. Advertisements وتم تحديد ملعبي بتروسبورت ورأس الأدبية لاستقبال منتخبي تونس ومالي فيما يستضيف ملعبي وادي دجلة العين السخنة تدريبات منتخبي موريتانيا وأنجولا . وأكد خروشه ان استاد السويس الجديد وملاعب التدريب جاهزون لانطلاق البطولة بعد الانتهاء من كافة الأعمال و تطوير المنشأت التي حصلت علي إشادة وإعجاب اعضاء مجلس النواب الذين حرصو علي زيارة تفقديه للاستاد مساء اليوم.

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