تصريحات اليوم.. حلم هازارد.. ورفض الترجي.. وأجيري يعد بمعالجة الأخطاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات من نجوم الرياضة والكرة ليوم الخميس 13 يونيو.

رئيس فيفا: نعلم بوجود مشاكل داخل كاف.. الوضع في أفريقيا يقلقني

كشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "فيفا"، عن علمه بوجود مشاكل داخل الاتحاد الإفريقي للعبة، وهذا ما ظهر في نهائي دوري أبطال أفريقيا الأخير والذي جمع بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

الترجي: لن نخوض مواجهة الوداد بإياب نهائي الأبطال

أكد وليد العارم عضو هيئة نادي الترجي التونسي، أن فريقه لن يخوض مباراة نهائي دوري الأبطال أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي.

معلول: كسب ود جماهير الأهلي ليس سهلًا.. وأتمنى التوفيق لتونس في الكان

تمنى التونسي علي معلول لاعب الظهير الأيسر للنادي الأهلي التوفيق لمنتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، لافتًا إلى أنه يشكر جماهير الفريق الأحمر على تعاطفها معه.

هازارد يتحدث عن.. حلم بدأ في الحديقة.. كيف رفض مودريتش طلبه.. وبداية المفاوضات

تحدث إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الجديد، عن حلم اللعب للفريق الذي بدأ من حديقة المنزل، إضافة إلى نقاشه مع مودريتش بشأن إمكانية الحصول على رقم 10 منه، وطريقة بداية المفاوضات من جانب النادي للحصول على خدماته.

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ناجي: الوديات فرصة للاطمئنان على كافة الحراس.. وسعداء بروح أبو جبل

قال أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الوطني أن المباريات الودية تعد فرصة للاطمئنان على كافة الحراس، قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

رمزي: لن نضحك على أنفسنا.. المباراة "متوسطة" وهناك سلبيات

اعترف هاني رمزي المدرب العام في الجهاز الفني لمنتخب مصر أن مباراة فريقه ضد تنزانيا التي حسمها لصالحه بهدف نظيف كانت متوسطة من حيث الأداء.

أمونيكي: لعبنا لإغلاق المساحات على مصر.. وغياب مانى لن يضعف السنغال

صرح إيمانويل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا، بأنهم لعبوا من أجل غلق المساحات أمام مصر في المباراة الودية التي جمعتهما، موضحًا أن غياب ساديو مانى عن السنغال في المباراة الأولى بأمم إفريقيا لن يضعف الفريق.

المحمدي: الفوز دائمًا إيجابي.. ولعبنا بثلاث خطط

صرح أحمد المحمدي قائد المنتخب المصري، بأن الفوز دائمًا يكون له تأثير إيجابي على الفريق، موضحًا أن مواجهة تنزانيا كانت لها أهداف فنية وتم تجربة 3 خطط للعب.

أجيري: ليس من السهل تسجيل أكثر من هدف أمام تنزانيا.. وسنعالج الأخطاء

أبدى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، رضاه عن أداء لاعبيه خلال المباراة الودية التي جرت اليوم الخميس بين فريقه وضيفه المنتخب التنزاني استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.