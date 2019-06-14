النشرة الرياضية.. فوز ودي.. وجدول البريميرليج.. و4 مصريين ضمن الأفضل بالتاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 13 يونيو.

تقارير: الصراع على تريزيجيه ينتقل بين مارسيليا وليون

كشفت تقارير صحفية تركية، عن صعوبة إتمام صفقة انتقال محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق قاسم باشا إلى جالطة سراي بسبب الأمور المادية.

الحضري يتصدر.. 4 مصريين في الأفضل أفريقيًا لقائمة فرانس فوتبول

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الخميس، عن قائمة تضم أفضل 30 لاعبًا في تاريخ القارة الأفريقية.

رسميًا.. العين يتعاقد مع كودجو "هدف الأهلي"

أعلن نادي العين الإماراتي، عن نجاحه في التعاقد مع المهاجم التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي في صفقة انتقال حر.

رسميًا.. بتروجيت يعلن استمرار محمود عودة

أعلن نادي بتروجيت بقاء مدرب الفريق محمد عودة بعدما اتفق الأخير مع مجلس إدارة النادي البترولي على تمديد عقده.

أول رد من الأهلي حول التعاقد مع لاعب المصري

Advertisements

أكد مصدر من داخل النادي الأهلي، على أن ناديه لم تتقدم بعرض رسمي لإدارة النادي المصري البورسعيدي للتعاقد مع اللاعب إسلام عيسى.

ريال مدريد يقدم هازارد.. واللاعب: حلم الطفولة تحقق

وجه البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي السابق ولاعب ريال مدريد الجديد كلمة إلى جماهير الفريق الإسباني في ملعب سنتياجو بيرنابيو في المؤتمر الصحفي الرسمي لتقديمه.

بالفيديو والصور.. فوز باهت للمنتخب بهدف أمام تنزانيا استعدادا لكأس الأمم

حقق المنتخب الوطني فوزًا باهتا على تنزانيا بهدف نظيف، في أول وديات الفراعنة ضمن المعسكر الإعدادي الأخير استعدادا لكأس الأمم الإفريقية.

بالمواعيد.. مواجهات المحترفين في الدوري الإنجليزي.. صلاح ضد النني في افتتاحية الجولة الثالثة

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي جدول مواعيد مباريات الموسم الكروي 2019/2020.

جدول بريميرليج.. مواجهات نارية لصلاح مع ليفربول

أسفرت قرعة الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، عن مواجهة ليفربول في الجولة الأولى الفريق الصاعد نوريتش سيتي في التاسع من أغسطس المقبل.

مصدر: الإسماعيلي يفاوض باسم مرسي.. واللاعب لم يحسم رغبته

أفاد مصدر تلقى باسم مرسي، مهاجم فريق الزمالك المعار إلى سموحة عرضًا للانتقال إلى صفوف نادي الإسماعيلي بداية من الموسم المقبل.