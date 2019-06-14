مصدر: الإسماعيلي يفاوض باسم مرسي.. واللاعب لم يحسم رغبته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أفاد مصدر تلقى باسم مرسي، مهاجم فريق الزمالك المعار إلى سموحة عرضًا للانتقال إلى صفوف نادي الإسماعيلي بداية من الموسم المقبل.
وكان الزمالك قد أعار باسم مرسي مطلع الموسم الجاري إلى نادي لاريسا اليوناني قبل أن يفسخ اللاعب عقده مع النادي وينضم إلى سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
ويغيب باسم مرسي عن المشاركة مع النادي السكندري بسبب خلافات بينه وبين حسام حسن المدير الفني، التي أدت إلى اتخاذ الأخير قرارا بتجميد اللاعب وإخراجه من حساباته بشكل نهائي.
وأكد المصدر ذاته أن باسم مرسي لم يحسم قراره بعد بشأن عرض الإسماعيلي؛ خاصة أنه يأمل في العودة للزمالك من جديد في الموسم المقبل.
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