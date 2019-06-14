سيدة تدير مباراة لأول مرة بالدورى التونسي بين الترجي والبنزرتي

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس- أ ش أ:
قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم تعيين الحكم درصاف القنواطي لإدارة المباراة التي تجمع بين فريقي الترجي والبنزرتي المحدد لها السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري التونسي.
وبذلك تصبح درصاف القنواطي أول سيدة تدير مباراة من الرابطة المحترفة الأولى.
ويتصدر الترجي ترتيب الدوري التونسي، برصيد 56 نقطة، بينما يحتل البنزرتي المركز السادس برصيد 32 نقطة.
يشار إلى أن الترجي توج في وقت سابق بلقب الدوري التونسي للمرة الثالثة على التوالي والـ 29 في تاريخه.
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