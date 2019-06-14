منتخب نيجيريا: فضلنا إقامة معسكرنا المغلق بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية- أ ش أ:

أشاد المنسق الإعلامي للمنتخب النيجيري لكرة القدم "توين" ، بحفاوة الاستقبال منذ قدومهم إلى مدينة الإسماعيلية، لإقامة معسكر مغلق، استعدادا لخوض فعاليات بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل .

وقال "توين" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الخميس، بمقر إقامة الفريق بالإسماعيلية، إن رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم أماجو بينيك، رفض إقامة المعسكر المغلق لمنتخب بلاده في أسبانيا أو دبي، وفضل تنظيمه بالإسماعيلية التي سبق وأن زارها .. وأطلع على أماكن الإقامة والإعاشة بنفسه ووجدها الأنسب بكل المقاييس لهم.

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وأضاف أن البرنامج التدريبي الذي وضعه الألماني جيرنوت روهر المدير الفني للمنتخب النيجيري، ينفذ بدقة خلال الصباح والمساء بالملعب الملحق بالفندق الذي تقيم داخله بعثته الكروية، ويتخلله لقاء تجريبي مع المنتخب السنغالي باستاد الإسماعيلية الأحد القادم.

وأشار المنسق الإعلامي للمنتخب النيجيري إلى أن اللاعبين المحترفين والمحليين بالمنتخب لم يشتكي أحد منهم على الإطلاق مثلما أشيع في بعض وسائل الإعلام عن وجود مشاكل داخل المعسكر المغلق أو في محيطه.. وجميعهم يشعروا بالراحة التامة والتركيز في تدريباتهم.

وأوقعت القرعة المنتخب النيجيري ضمن المجموعة الثانية التي تضم بروندي وغينيا ومدغشقر وتقام مبارياتها التمهيدية بكأس الأمم الأفريقية بالإسكندرية.