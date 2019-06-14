أجيري: ليس من السهل تسجيل أكثر من هدف أمام تنزانيا.. وسنعالج الأخطاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أبدى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، رضاه عن أداء لاعبيه خلال المباراة الودية التي جرت اليوم الخميس بين فريقه وضيفه المنتخب التنزاني استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتغلب المنتخب المصري على نظيره التنزاني بهدف نظيف أحرزه أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، على ملعب الجيش في برج العرب.

وقال أجيري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء "المباراة كانت متكافئة، الفريقان قدما مواجهه جيدة للغاية".

واضاف "حاولنا الوصول إلى مرمى الفريق المنافس أكثر من مرة، ولكن أهدرنا العديد من الفرص، وهذا يعود إلى تألق حارس مرمى تنزانيا، الذي نجح في التصدي لأكثر من كرة خطرة".

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وأوضح: "كنا نرغب في الفوز بأكثر من هدف، ولكن التوفيق لم يكن حليفنا، تنزانيا منتخب جيد وليس من السهل أن نسجل في مرماه أكثر من هدف".

وتابع" سنستفيد من مباراة اليوم، وسنقوم بمعالجة الأخطاء خلال الأيام المقبلة، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية".

وكان منتخب مصر الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان الأكثر استحواذا على الكرة وإضاعة للفرص، رغم قيام أجيري بالإبقاء على نجمه محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على مقاعد البدلاء.

ويلعب المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بأمم أفريقيا برصيد سبعة ألقاب، في المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

في المقابل، يلعب منتخب تنزانيا، الذي يعاود الظهور في البطولة بعد غياب دام 39 عاما، في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السنغال والجزائر وكينيا.