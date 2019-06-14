أمونيكي: لعبنا لإغلاق المساحات على مصر.. وغياب مانى لن يضعف السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح إيمانويل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا، بأنهم لعبوا من أجل غلق المساحات أمام مصر في المباراة الودية التي جمعتهما، موضحًا أن غياب ساديو مانى عن السنغال في المباراة الأولى بأمم إفريقيا لن يضعف الفريق.
وقال أمونيكي في تصريحات عقب ودية مصر: "لعبنا من أجل غلق المساحات على مصر في اللقاء، ونجحنا في ذلك.. هدفنا في هذا الأمر هو أن نتطور بأكبر قدر ممكن ونتحسن في الأداء."
وتحدث عن فرص الفريق في المجموعة الثالثة التي تضم معهم منتخبات، السنغال، كينيا، والجزائر، موضحًا أن الأمر صعب لن عليهم المحاولة.
وتابع: "بالطبع نحن نلعب في مجموعة صعبة، لكن سنبذل كل ما لدينا من جهود من أجل التأهل للدور التالي."
وأوضح مدى استفادة فريقه من خوض مواجهة السنغال في غياب ساديو مانى: "لا أعتقد أن مانى سيضعف السنغال بغيابه، هو لاعب كبير لكنهم أيضًا يمتلكون عدد من العناصر المميزة وفريق كبير مرشح للبطولة."
وفاز المنتخب المصري على تنزانيا بهدف نظيف، في مستهل مرحلة الاستعداد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا التي تقام في مصر بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو.
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