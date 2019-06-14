المحمدي: الفوز دائمًا إيجابي.. ولعبنا بثلاث خطط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أحمد المحمدي قائد المنتخب المصري، بأن الفوز دائمًا يكون له تأثير إيجابي على الفريق، موضحًا أن مواجهة تنزانيا كانت لها أهداف فنية وتم تجربة 3 خطط للعب.

وقال المحمدي في تصريحاته لقناة "تايم سبورتس" الفضائية: "الفوز دائمًا ما يكون له تأثير إيجابي سواء مباراة ودية أو رسمية، لكن أنت تلعب من أجل الفوز في كل لقاء تلعبه."

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وتابع: "لعبنا في المباراة بثلاث خطط لتجربة أكثر من أسلوب والتعرف على تعاملنا مع المواقف المختلفة، إضافة إلى ذلك نحن نتعرف على بعض العناصر التي تنضم لأول مرة."

وأضاف: "وليد سليمان وعبدالله السعيد ينضمان لأول مرة معنا، لكن بالبطع نظرًا لخبرتهما الكبيرة وقدرتهما على منح فائدة كبيرة للفريق سنستفيد منهما في البطولة."

وواصل: "كل تفكيرنا هو المباريات التي ستقام في البطولة بداية من زيمبابوي في الافتتاح والفوز والتقدم أكثر."