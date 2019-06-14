محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح أحمد المحمدي قائد المنتخب المصري، بأن الفوز دائمًا يكون له تأثير إيجابي على الفريق، موضحًا أن مواجهة تنزانيا كانت لها أهداف فنية وتم تجربة 3 خطط للعب.
وقال المحمدي في تصريحاته لقناة "تايم سبورتس" الفضائية: "الفوز دائمًا ما يكون له تأثير إيجابي سواء مباراة ودية أو رسمية، لكن أنت تلعب من أجل الفوز في كل لقاء تلعبه."
وتابع: "لعبنا في المباراة بثلاث خطط لتجربة أكثر من أسلوب والتعرف على تعاملنا مع المواقف المختلفة، إضافة إلى ذلك نحن نتعرف على بعض العناصر التي تنضم لأول مرة."
وأضاف: "وليد سليمان وعبدالله السعيد ينضمان لأول مرة معنا، لكن بالبطع نظرًا لخبرتهما الكبيرة وقدرتهما على منح فائدة كبيرة للفريق سنستفيد منهما في البطولة."
وواصل: "كل تفكيرنا هو المباريات التي ستقام في البطولة بداية من زيمبابوي في الافتتاح والفوز والتقدم أكثر."
كانت هذه تفاصيل خبر المحمدي: الفوز دائمًا إيجابي.. ولعبنا بثلاث خطط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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