ناجي: الوديات فرصة للاطمئنان على كافة الحراس.. وسعداء بروح أبو جبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الوطني أن المباريات الودية تعد فرصة للاطمئنان على كافة الحراس، قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

وخاض أحمد الشناوي الشوط الأول من مباراة تنزانيا، فيما خاض محمود عبدالرحيم "جنش" الشوط الثاني، في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله أحمد المحمدي.

وينتظر المنتخب المصري ودية أخرى أمام غينيا يوم الأحد المقبل، في آخر استعدادا الفراعنة لكأس الأمم.

وأوضح ناجي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، أن المباراة المقبلة ستشهد مشاركة بقية العناصر.

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وأضاف: "معنا 3 حراس، وهناك عدد آخر من الحراس الجيدين غير المتواجدين في قائمة المنتخب النهائية لخوض كأس الأمم".

وأثنى ناجي على الحارس محمد أبو جبل، بعد بقائه مع المنتخب لدعم زملائه رغم استبعاده من القائمة النهائية لخوض البطولة: "رد فعله مميز، وسعداء بالروح المتواجدة في الفريق".

واختتم: "المباريات الودية فرصة لتجربة الأفكار التي ستستعين بها في البطولة".

وتستضيف مصر كأس الأمم خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجانب منتخبات أوغندا، وزيمبابوي، والكونغو الديمقراطية.