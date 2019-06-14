اسم مبابي يقتحم حفل تقديم هازارد!

طالب الآلاف من مشجعي ريال مدريد، الذين ينتظرون تقديم اللاعب البلجيكي إدين هازارد رسمياً في ملعب سانتياغو برنابيو، رئيس النادي فلورنتينو بيريز بإبرام صفقة جديدة، وكان هتاف “نريد مبابي” الذي أطلقه المشجعون هو بطل هذه الواقعة بعدما ملأ جنبات الملعب.

وقبل لحظات قليلة من تقديم هازارد كلاعب جديد في صفوف الفريق “الملكي” والإدلاء بأولى تصريحاته الرسمية، طالبت جماهير “الميرينغي” بالمزيد من الصفقات لاستعادة الأمل والطموح للموسم المقبل.

ولذا طالبوا فلورنتينو بيريز بالتعاقد مع أحد أفضل اللاعبين في العالم وهو الفرنسي الشاب كيليان مبابي، الذي يلعب حالياً في صفوف باريس سان جيرمان.