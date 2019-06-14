هازارد: اللعب لريال مدريد كان حلمي منذ الطفولة

صرح لاعب وسط ريال مدريد، البلجيكي إدين هازارد، اليوم الخميس، بأولى كلماته الرسمية كلاعب جديد في صفوف الفريق “الملكي”، وأكد أنه منذ الطفولة كان يحلم باللعب لـ”الميرينغي”.
وتحدث اللاعب أمام الآلاف من الجماهير المحتشدة بملعب سانتياغو برنابيو بأولى كلماته الرسمية باللغة الإسبانية قائلاً: “مرحباً جميعاً”، ثم أكمل حديثه بالفرنسية واصفاً انطباعه الأول عقب الوصول لريال مدريد.
وقال هازارد قبل النزول لأرضية الملعب مرتدياً الزي الرسمي للفريق والقيام بقذف الكرات للجماهير: “لدي رغبة كبيرة في بدء اللعب مع ريال مدريد وحصد العديد من البطولات، فقد كان هذا حلمي منذ الطفولة وها أنا أتواجد مع الفريق حالياً، فأنا أريد فقط الاستمتاع بهذه اللحظة”.
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