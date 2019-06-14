بأداء باهت.. منتخب مصر يفوز على تنزانيا وديا

حقق المنتخب الوطني فوزًا معنويًا على ضيفه التنزاني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين، مساء اليوم الخميس، على ملعب “برج العرب» بالإسكندرية، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.

جاء هدف المباراة الوحيد، عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، برأسية رائعة في الدقيقة 65 مستغلًا عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور، أسكنها المحمدي على يسار حارس تنزانيا.

دخل منتخب مصر بقيادة خافيير أجيري، بتشكيل يغلب عليه البدلاء، على رأسهم أحمد علي، ووليد سليمان، ولم يقدم منتخبنا أداء قوي في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، حيث ظهر عدم التجانس واضحًا بين معظم اللاعبين.

ودفع أجيري في الشوط الثاني بعدد من التغييرات، جنش بدلًا من أحمد الشناوي، وأحمد أيمن منصور بدلًا من أيمن أشرف، وأحمد حسن “كوكا” بدلًا من أحمد علي، وعلي غزال بدلًا من طارق حامد، ومروان محسن بدلًا من عمرو وردة، لكن الأداءلم يشهد سوى تحسن ملحوظ في تناقل الكرة بمنتصف الملعب دون أي فرص خطيرة باستثناء هدف المحمدي لينتهي اللقاء بفوز الفراعنة بنتيجة 1-0.

وتتواجد مصر في المجموعة الأولى للبطولة، إلى جانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، وفي المقابل جاء المنتخب التنزاني ضمن المجموعة الثالثة مع كل من الجزائر وكينيا والسنغال.