هاني رمزي: مباراة تنزانيا مفيدة وسنصحح الأخطاء

أكد هاني رمزي المدرب العام بالمنتخب الوطني أن مباراة تنزانيا كانت مفيدة، وساعدت بتجربة الأمور التكتيكية، وإظهار بعض السلبيات التي لدى الفريق التي بحاجة للمعاجلة.

وفاز المنتخب الوطني أمام نظيره التنزاني، بهدف دون رد، على ملعب "برج العرب"، ضمن استعدادات المنتخب للكأس الأمم الأفريقية 2019.

وأشار هاني رمزي أن المباراة كانت متوسطة في مجملها، وكان أداء اللاعبين جيد أثناء المباراة

وأحيانًا منخفض، لكنها كانت مهمة من أجل تجريب بعض الأمور التكتيكية، وإشارك أكبر قدر من اللاعبين، ومعرفة المستوى البدني لدى اللاعبين.

وأضاف في تصريحات في تليفزيونية بعد المباراة: " المباراة كانت متوسطة في مجملها، قمنا بإشراك أكبر عدد من اللاعبين، أيضًا قمنا بتجربة بعض الأمور التكتيكية".

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وأشار: "بعض الفترات كنا نستحوذ على الكرة بشكل جيد، لكن أحيانًا كان منتخب تنزايا يستحوذ على الكرة أيضًأ بدون خطورة، وقام بهجمة واحدة فقط".

وتابع: "بالتأكيد هناك سلبيات، المستوى الدفاعي كان من الممكن أن يكون أفضل، وخط الوسط ممكن،كنا نخسر الكرة بسهولة وتأتي هجمة مرتدة علينا، أيضًا الكرات الثابتة و عملية الاستحواذ نحتاج أن تكون بشكل أكبر، بالإضافة إلى اللمسة الأخيرة".

وأتم:" لكن من الممكن أن يكون اللاعبين مرهقين بعض الشئ بسبب الحمل التدريبي والتكتيكي سبب ذلك، لكن سنعالج ذلك".