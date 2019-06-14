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المهدي بن عطية يقترب من مغادرة الدحيل القطري

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أكدت عدد من الصحف الإيطالية ان قائد منتخب المغرب ولاعب الدحيل القطري المهدي بن عطية يقترب من العودة مجددا الى بعد القرار الذي أصدره الأتحاد القطري لكرة القدم مؤخرا .

وقالت صحيفة توتو سبورتو الإيطالية ان بن عطية

تلقى عرضين للعب في الدوري الإيطالي من ناديه السابق اليوفنتوس ومن ناديه الاسبق روما بعد قرار الاتحاد  القطري سيتم تطبيقه مع بداية الموسم الجديد بأن اللاعب الذي يصل إلى 33 عاما
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من العمر مع اليوم الأخير للتسجيلات وهو 30 سبتمبر سيتحمل ناديه كافة التكاليف الخاصة بتعاقده، وليس "مؤسسة دوري النجوم القطري" كما جرت العادة. وهو ما يعني أن الدحيل إن أراد الاحتفاظ بالمهدي بن عطية، عليه أن يتحمل تكاليفه ابتداء من موسم 2020\2021، حيث سيكون اللاعب قد بلغ 33 سنة من العمر.


 

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