أكدت عدد من الصحف الإيطالية ان قائد منتخب المغرب ولاعب الدحيل القطري المهدي بن عطية يقترب من العودة مجددا الى الدوري الإيطالي بعد القرار الذي أصدره الأتحاد القطري لكرة القدم مؤخرا .
وقالت صحيفة توتو سبورتو الإيطالية ان بن عطيةتلقى عرضين للعب في الدوري الإيطالي من ناديه السابق اليوفنتوس ومن ناديه الاسبق روما بعد قرار الاتحاد القطري سيتم تطبيقه مع بداية الموسم الجديد بأن اللاعب الذي يصل إلى 33 عاما
كانت هذه تفاصيل خبر المهدي بن عطية يقترب من مغادرة الدحيل القطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.