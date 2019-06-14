الصين تقتنص هدفًا ثمينًا من جنوب أفريقيا ضمن كأس العالم للسيدات

تغلب منتخب الصين للسيدات على نظيره جنوب افريقيا بهدف دون رد في المواجهة التي تجمع بينهما علي ملعب بارك دي برانس ضمن الجولة الثانية منكاس العالم للسيدات التي تقام في فرنسا 2019.
سجل اهداف اللقاء اللاعبة يينج لي في الدقيقة 40.
وبهذه النتيجه يحصد المنتخب الصين النقطة الثالث يحتل بها المركز الثالث في ترتيب المجموعه الثانية بينما يتجمد رصيد جنوب افريقيا بدون نقاط يتزيل بها ترتيب المجوعه التي تضم كل من المانيا واسبانيا والصين وجنوب افريقيا
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