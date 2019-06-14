أبو الغار يتأهل إلى نهائي بطولة سي اي بي للاسكواش بعد فوزه على طارق مؤمن

فجر محمد ابو الغار المصنف الثامن علي العالم مفاجاة مدوية بعد تغلبه علي طارق مؤمن المصنف الثالث عالميا في نصف نهائي بطولة سي اي بي للاسكواش. اي بي للاسكواش. وحقق ابو الغار فوزا صعبا امام طارق مؤمن رغم تأخره بشوط في بداية اللقاء، ليحسم اللقاء الذي استمر ل ٥٥ دقيقة بنتيجة شوطين مقابل شوط. وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي : 9-11, 11-5, 11-8 . ويلتقي محمد ابو الغار مع كريم عبد الجواد في المباراة النهائية مساء غد .

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