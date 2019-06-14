أبو الغار يتأهل إلى نهائي بطولة سي اي بي للاسكواش بعد فوزه على طارق مؤمن

فجر محمد ابو الغار المصنف الثامن علي العالم مفاجاة مدوية بعد تغلبه علي طارق مؤمن المصنف الثالث عالميا في نصف نهائي بطولة سياي بي للاسكواش.
وحقق ابو الغار فوزا صعبا امام طارق مؤمن رغم تأخره بشوط في بداية اللقاء، ليحسم
وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي : 9-11, 11-5, 11-8 .
ويلتقي محمد ابو الغار مع كريم عبد الجواد في المباراة النهائية مساء غد .
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