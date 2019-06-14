روبرتو كارلوس : ليونيل ميسي لا يملك التوفيق مع الأرجنتين وحزين لإصابة نيمار

قال الأسطورة البرازيلية روبيرتو كارلوس ظهير أيسر ريال مدريد الإسباني، إن ليونيل ميسي يعاني من عدم التوفيق مع منتخب الأرجنتين في كافة البطولات.

ويشارك منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في كأس كوبا اميركا التي تنطلق غدًا الجمعة والتي تستضيفها دولة البرازيل.

وأوضح كارلوس خلال مقابلة تليفزونية أن نجم برشلونة الإسباني يعاني من عدم توفيق مع منتخب الأرجنتين بعكس حالته مع ناديه".

وأخفق ميسي منذ انضمامه لمنتخب التانجو في تحقيق أي بطولة على الصعيد القاري أو الدولي، بعكس ما يقدمه مع برشلونة، إذ أنه

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توج بالعديد من البطولات مع ناديه على الصعيد المحلي أو القاري.

وحصل قائد برشلونة على جائزة الحذاء الذهبي خمسة مرات بعد أداؤه وتتويجه مع فريقه بالبطولات، لكنه فشل في قيادة الأرجنتين نحو أي لقب، الأمر الذي دفعه للاعتزال رسميًا بعد هجوم الجماهير عليه، لكنه قرر العودة مرة أخري بعد مطالبة العديد من المسؤولين في الأرجنتين.

وأكمل ظهير أيس منتخب البرازيل السابق حديثه عن ميسي، مشيرًا أنه أحد

نجوم الكرة العالمية، لكن البرازيل تمتلك لاعبين على قدر المستوي سواء سابقين أو في الوقت الحالي.

وتطرق في حديثه عن نيمار دا سيلفا قائد منتخب السيليساو، " بالتأكيد خسرنا نيمار بسبب الإصابة ، ولكن على الأقل أجواء الفريق البرازيلي هدأت قليلاً ، لأنه لم يكن هناك الكثير من الحديث عن كرة القدم ونعم أكثر حول مواضيع أخرى خارج الرياضة".

وبسؤاله عن طموحات المنتخب البرازيلي في كوبا أميركا، "آمل أن نفوز بها مرة أخرى ، على الرغم من صعوبة لعب كأس أمريكا في بلدي بسبب الإعلام ويطلب الجماهير ، لذلك يجب أن نكون أقوياء من الناحية النفسية لمقاومة الضغط ، وعلينا أن نلعب على الفوز".