"جنش" يتصدر المشهد..شاهد تعليقات الجمهور بعد مباراة مصر وتنزانيا

علق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" علي أداء مباراة منتخب مصر وتنزانيا الذي أنتهي منذ قليل بفوز المنتخب الوطني بهدف مقابل لا شئ .

أحرز أحمد المحمدي، قائد منتخب مصر، الهدف الأول للمنتخب أمام تنزانيا، في المباراة الودية

المُقامة بينهما.

وجاءت أبرز التعليقات بالمشاركة الإيجابية لحارس المرمي ونادي الزمالك" جنش" ، وذلك بعد تألقه بإنقاذ شباك المنتخب بأكثر من فرصة محققة للمنتخب التنزاني .

وواجه منتخب مصر تنزانيا وديًا، ضمن

الاستعداد لخوض منافساتالتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وسجل المحمدي الهدف الأول لمنتخب مصر بتسديدة رأسية سكنت مرمى تنزانيا بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد أيمن منصور في الدقيقة 64.

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