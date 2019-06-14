علق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" علي أداء مباراة منتخب مصر وتنزانيا الذي أنتهي منذ قليل بفوز المنتخب الوطني بهدف مقابل لا شئ .
أحرز أحمد المحمدي، قائد منتخب مصر، الهدف الأول للمنتخب أمام تنزانيا، في المباراة الوديةالمُقامة بينهما.
وجاءت أبرز التعليقات بالمشاركة الإيجابية لحارس المرمي ونادي الزمالك" جنش" ، وذلك بعد تألقه بإنقاذ شباك المنتخب بأكثر من فرصة محققة للمنتخب التنزاني .
وواجه منتخب مصر تنزانيا وديًا، ضمن
وسجل المحمدي الهدف الأول لمنتخب مصر بتسديدة رأسية سكنت مرمى تنزانيا بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد أيمن منصور في الدقيقة 64.
كانت هذه تفاصيل خبر "جنش" يتصدر المشهد..شاهد تعليقات الجمهور بعد مباراة مصر وتنزانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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