إيمانويل أمونيكي: سأعمل ما بوسعي لتحقيق إنجازات مع تنزانيا

أكد إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، أنه محظوظ بالعودة مرة أخرى لمصر لكن كمدرب وليس لاعب. وقال أمونيكي خلال حواره ببرنامج الماتش على قناة صدى البلد : "القدر وضعني مع السنغال والجزائر، لكن سأعمل ما بوسعي الماتش على قناة صدى البلد : "القدر وضعني مع السنغال والجزائر، لكن سأعمل ما بوسعيلتحقيق إنجازات جديدة مع تنزانيا". وأكمل : "مصر لديها بنية تحتية جيدة وتاريخها ليس في كرة القدم فقط، كما أن الدوري المصري يتطور دائمًا والزمالك يعد بيتي الثاني".

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