أمونيكي: محمد صلاح لاعب كبير وشرف لأفريقيا ومن الصعب توقع المرشح الأبرز

أكد إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، أن محمد صلاح لاعب منتخب مصر كبير وشرف لمصر وأفريقيا. وقال أمونيكي في تصريحات تليفزيونية : "محمد صلاح لاعب كبير ومتواضع وشرف لمصر وأفريقيا، ومن أفضل اللاعبين مع ساديو ماني نجم السنغال". وأكمل : "من الصعب توقع المرشح الأبرز ، سنرى عندما يظهر كل منتخب ما يمتلكه، وكل المنتخبات لديها فرصة التتويج باللقب بالعمل الجاد".

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