بالفيديو والصور.. منتخب مصر يهزم تنزانيا بهدف في بروفة استعدادا لنهائيات أفريقيا

تغلب منتخبنا الوطني على نظيره التنزاني بهدف نظيف في بروفة" ودية" بستاد برج العرب استعدادا لخوض نهائيات الأمم الأفريقية.

سجل الهدف أحمد المحمدي بضربة رأس في الدقيقة 64 من عرضية رائعة من أحمد أيمن

جاء اللقاء بروفة جيدة قبل مواجهة الأحد المقبل أمام غينيا في تجربة ثانية وأخيرة استعدادا للقاء زيمبابوي في افتتاح البطولة الأفريقية يوم 21 يونيه الجاري.

الشوط الاول

بدأ اللقاء بهجمة مصرية عن طريق المحمدي الذى لعب عرضية تصل سهل في يد الحارس التنزاني مانولا.

يحاول منتخب تنزانيا من خلال الانطلاق السريع في عمق دفاعات مصر من خلال المهاري سماكة و وحسن كيسي وموسوبا ولكن دفاع الفراعنة نجح بسهولة في تكسير الهجمات نظرا لتواضع

المستوى.

هدأ رتم اللقاء مع تحركات فريدة من عمرو وردة وأيمن أشرف المدافع الذى تقدم كثيرا ولعب عرضيات لم تجد المتابع الجيد خاصة مع تراجع المنافس للحفاظ على شباكه نظيفة.

نجح شلوكو في الابتعاد عن الرقابة وسدد قوية بجوار القائم مستغلا ارتداد الكرة سهلة امامه.

يضغط منتخبنا في الدقائق الأخيرة وبرأسية أحمد على تحت ضغط من طولية أيمن أشرف بعيدا عن المرمى تليها تسديدة لأيمن أشرف ببيمناه على حدود المنطقة يبعد الكرة بصعوبة الحارس مانولا.

كاد يسجل احمد على مع " زحمة" الهجمات المصرية من ركنية وعلى رأسه دون ضغط

فوق العارضة.

لعب المنتخب التنزاني بخشونة في الدقائق ويحصل حميدو ماو على انذار ويسدد وليد سليمان وينقذ المدافع ميشيل من على خط المرمى.

الشوط الثاني

يدفع اجيري مع بداية الشوط الثاني بمحمود جنش وأحمد أيمن منصور وعلى غزال واحمد حسن كوكا للوقوف على مستوى أكبر عدد من اللاعبين.

وبدأ منتخبنا بهجوم في محاولة لهز شباك المنافس ويسدد عبد الله السعيد قوية وينقذ الحارس مانولا.

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تليها ضربة رأس من وليد سليمان ويبعد الحارس وتصطدم بالقائم وتضيع الفرصة.

وينقذ جنش كرة قوية من سماكة ويحاول الدفاع المصري فرض رقابة على مهاجمى تنزانيا خوفا من هدف مفاجئ.

هدف المحمدي

في الدقيقة64 ومن عرضية رائعة من أحمد أيمن يقابلها برأسه أحمد المحمدى برأسه بجوار القائم مسجلا هدف التقدم.

يخرج وليد سليمان وعمرو وردة ويلعب مكانهما محمود تريزيجيه ومروان محسن .

وانقذ جنش كرة قوية من توماس اولومنجو وسط تشجيع ومؤازرة من الجماهير القليلة بالمدرجات.