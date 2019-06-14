رياضة | أدهم السلحدار يعتذر عن العمل كمدرب عام في البلدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أدهم السلحدار يعتذر عن العمل كمدرب عام في البلدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي ما تم تداوله بخصوص انضمامه كمدرب عام في الجهاز الفني لرمضان السيد في بلدية المحلة.

وأكد في تصريح خاص للفجر الرياضي كامل إحترامه لنادي بلدية المحلة الفريق الكبير ورمضان السيد المدير الفني القدير مؤكدا أنه لم يحدث نهائيا أي إتمام تعاقد مع بلدية المحلة كما تردد وأن كل مادار أنه تم عرض الأمر عليه كمدرب عام ولكنه اعتذر .

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وأكد أن طموحه أن يستمر كمدير فني ومن الصعب أن يعود مرة أخري كمدرب عام.

وأكد أنه قبل المهمة من قبل مع كوكاكولا بسبب عملة الدائم خارج مصر والهدف كان ظهوره في الوسط الرياضي المصري.

يذكر أن أدهم السلحدار قاد نادي الحمام من قبل كمدير فني واستطاع تكوين فريق قوي لنادي الحمام واحتل به مركز في وسط الجدول وعمل أيضا كمدير فني لدمياط والجزيرة المطروحي.