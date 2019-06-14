رياضة | مشاهدة مباراة تونس وأنجولا بث مباشر اليوم 24-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة تونس وأنجولا بث مباشر اليوم 24-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحمل آلان جيريس آمال منتخب تونس في النسخة المقبلة من بطولة الأمم الإفريقية والتي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى التاسع عشر من يوليو المقبل، عندما يواجه منتخب أنجولا في الساعة الثامنة مساء يوم الإثنين بعد القادم من الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بالمسابقة القارية.

وفجر جيريس مفاجاة من العيار ثقيل بعدما أعلن عن قائمة تونس النهائية التي تستعد لبطولة امم افريقيا والتي شهدت غياب النجم علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي المصري وحل بدلا منه كريم العواضي دون أن يتم الكشف عن الأسباب التي أدت إلى استبعاد اللاعب في شكل أذهل الملايين من محبي معلول.

القائمة التي سيدخل بها جيريس مباريات بطولة الأمم الإفريقية:

في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي)، معز بن شريفية (الترجي)، معز حسن (نيس الفرنسي).

في خط الدفاع: نسيم هنيد (الصفاقسي)، ياسين مرياح (أولمبياكوس اليوناني)، ديلان برون (لاغنتواز البلجيكي)، محمد دراغر (بادربورن الألماني)، وجدي كشريدة (النجم الساحلي)، أيمن بن محمد (الترجي)، أسامة الحدادي (الاتفاق السعودي)، كريم العواضي (النجم الساحلي)، رامي البدوي (الفيحاء السعودي).

في خط الوسط: الفرجاني ساسي (الزمالك المصري)، إلياس السخيري (مونبلييه الفرنسي)، غيلان الشعلالي (الترجي)، مارك اللمطي (باير ليفركوزن الألماني)، يوسف المساكني (أويبن البلجيكي)، نعيم السليتي (ديغون الفرنسي).

في خط الهجوم: بسام الصرارفي (نيس الفرنسي)، أنيس البدري وياسين الخنيسي (الترجي)، وهبي الخزري (سانت إتيان الفرنسي)، فراس شواط (الصفاقسي).

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وعلى العكس شهدت القائمة المختارة لمنتخب أنجولا لبطولة امم افريقيا استدعاء نجم الأهلي والجناح الطائر جيرالدو الذي يزين القائمة نظرا لما يقدمه في الفترة الأخيرة سواء مع ناديه الحالي النادي الأهلي اول قبل ذلك مع أول أغسطس الأنجولي، البث المباشر مباراة أنجولا .

قائمة منتخب أنجولا المشاركة في مونديال القارة السمراء:

في حراسة المرمى: توني كاباسا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – لاندو مافنجا (إنتركلوب الأنجولي) – كريستوفاو سيماو (هويلا الأنجولي).

في خط الدفاع: إيدي أفونسو (بترو دي لواندا الأنجولي) – ماسانجونا أفونسو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – سالوماو تروكو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – إسحاق دا كوستا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – باتاو جوناثام (ريو أفي البرتغالي) – باستوس (لاتسيو الإيطالي) – برونو جاسبر (سبورتينج لشبونة البرتغالي).

في خط الوسط: هيرينلسون دو كارمو (بترو دي لواندا الأنجولي) – مانويل كافومانا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – جوزيه ماكاسيا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – ستيلفاو دا كروز (دوديلانج اللوكسمبورجي).

في خط الهجوم: كريستوفاو مابولولو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – دياسوناما بونجا (برافوس دو ماكويس الأنجولي) – جاكينتو دالا (ريو أفي) – ماتيوس جاليانو (بوافيستا البرتغالي) – ألفريدو روبيرو (أنطاليا سبور التركي) – دجالما كامبوس (ألانيا سبور التركي) – جيرالدو (الأهلي المصري) – ويلسون إدواردو (سبورتنج براجا البرتغالي) – جيريمي بيلا (ألباسيتي الإسباني).

البطولة ستكون متاحة عبر قنوات تايم سبورت، بث مباشر مباراة تونس وانغولا بدون تقطيع عبر التردد الارضي لقنوات تايم سبورت وقنوات بي إن سبورت ماكس.

منتخب نسور قرطاج يلتقون مع أنجولا يوم الاثنين حيث سيكون ذلك اليوم هو اليوم الرابع على انطلاق المسابقة الافريقية حيث تلتقون مع اللقاء في الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، الساعة السابعة مساء بتوقيت عمان، الساعة السابعة مساء بتوقيت دمشق، الساعة السابعة مساء بتوقيت القدس، الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة مساء بتوقيت بغداد، الساعة التاسعة مساء بتوقيت ابو ظبي، الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس، الساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر، الساعة الثامنة مساء بتوقيت البحرين الساعة الثامنة مساء بتوقيت اليمن، الساعة السابعة مساء بتوقيت فلسطين.