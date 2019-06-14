رياضة | باريس سان جيرمان يتخذ إجراء عاجلة لخطف دي ليخت من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يتخذ إجراء عاجلة لخطف دي ليخت من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية عديدة، اليوم الخميس، أن أنتيرو هنريكي المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، تم فسخ ارتباطه مع النادي الفرنسي.

وقد استلم عوضا عنه منصب المدير الرياضي ليوناردو، ليكون المسؤول بشكل مباشر عن عملية خطف النجم الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام الهولندي.

وستكون مهمة الظفر باللاعب الهولندي من بين أسنان البارسا هي المهمة الأولى لـ ليوناردو، وذلك بأمر من مالك النادي الباريسي.