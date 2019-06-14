رياضة | موعد مباراة مالي وموريتانيا في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مالي وموريتانيا في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح منتخب موريتانيا أولى مبارياته في بطولة كأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب مالي في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة المقامة في مصر بالفترة ما بين 21 يونيو حتي 19 يوليو القادم.

وتعد هذه المشاركة الأولى لمنتخب موريتانيا في البطولة الإفريقية بعدما حقق تأهل تاريخي لأول مرة حيث لم يعدد على الظهور في الحفل القاري منذ إنشاء البطولة.

موعد مباراة مالي وموريتانيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019:

يخوض منتخب مالي اللقاء الأول أمام موريتانيا في يوم 24 من يونيو الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ستاد السويس.

ثم يخوض منتخب مالي اللقاء الثاني أمام تونس يوم 28 من الشهر نفسه في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة على نفس الملعب ويختتم منتخب مالي مبارياته في المجموعة بلقاء منتخب أنجولا يوم 2 يوليو المقبل في العاشرة مساءا على ملعب ستاد الإسماعيلية.

القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة مالي وموريتانيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019:

مباراة مالي وموريتانيا مذاعة على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية عبر قنوات بين سبورت ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات بجانب إذاعة المباراة على قنوات تايم سبورت المصرية.

قائمة منتخب مالي المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019:

حراسة المرمى: ديجوي ديارا (ستاد مالي)، إبراهيم مونكورو (مازيمبي)، آداما كيتا (دجوليبا المالي).

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الدفاع: مولا واجي (نوتينجام فورست)، هاماري تراوري (رين الفرنسي)، فالاي ساكو (فيتوريا جيماريش)، ماساديو هايدرا (لنس الفرنسي)، يوسف كونيه (ليل الفرنسي)، مامادو فوفنا (ميتز الفرنسي)، بوبكر كوياتيه (تروا الفرنسي).

الوسط: ديادي ساماسيكو (ريد بول سالزبورج)، أمادو هايدرا (لايبزج)، شيخ دوكوريه (لانس)، لاسانا كوليبالي (جلاسكو رينجرز)، أداما تراوري (سيركل بروج)، سليماني ديارا (لانس)، إدريسا تراوري (شباب الجبل الليبي).

الهجوم: موسى دجينبو (ستاندرد دو لييج)، موسى دومبيا (ستاد رين)، عبدلاي ديابي (سبورتينج لشبونة)، موسى ماريجا (بورتو)، كاليفا كوليبالي (نانت الفرنسي)، أداما نيان (تشارلروا البلجيكي)، سيكو كويتا (فولفسبورج النمساوي).

قائمة منتخب موريتانيا المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019:

حراسة المرمى: سليماني براهيم (نواذيبو الموريتاني) – ناموري دياو (كاديا الموريتاني) – باباكار ديوب (الشرطة الموريتاني

الدفاع: عبدول با (أوكسير با) – باكاري نيداي (الدفاع الحسني الجديدي المغربي) – سالي سار (سيرفيت السويسري) – ديادي ديارا (سيدان الفرنسي) – هارونا سي (جرينوبل الفرنسي) – المصطفى دياوا (نواكشوط كينجز الموريتاني) – علي عبيد (ألكوركون الإسباني) – عبد القادر صيام (أورليان الفرنسي).

الوسط: محمد يالي (تاجنانت الجزائري) – إبراهيما كوليبالي (جرينوبل الفرنسي) ديالو جويديالي (أليجايزسبور التركي) – خاسا كامارا (زانثي اليوناني) – أليساني ديوب (هجر السعودي) – عبدولاي جايي (نواذيبو الموريتاني) – الحسن العيد (بلد الوليد الإسباني).

الهجوم: أداما با (جريسينسبور التركي) – إسماعيل دياكاتي (تطوان التونسي) – مولاي أحمد خليل (قابس التونسي) – سليماني أني (أوريلاك الفرنسي) – حماية تانجي (نواذيبو الموريتاني).

قائمة المنتخب الموريتاني لم تشهد أي مفاجآت بعد أن ضم المدير الفني 17 لاعبا محترفا و6 لاعبين من الدوري المحلي ويخوض المنتخب الموريتاني مرحلة الإعداد على فترتين، الأولى في نواكشوط العاصمة في الأول من يونيو.

وتضم المجموعة الخامسة كلا من منتخبات تونس - مالي - موريتانيا - أنجولا، ومن المتوقع أن تشهد المجموعات صراع كبير على مستوي التأهل لدور الـ16 ولكن يظل المنتخب التونسي المرشح الأوفر حظاً للتأهل متصدراً للمجموعة نظراً لمجموعة اللاعبين الكبار المتواجدين في القائمة بجانب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها المنتخب في المشاركة المستمرة ببطولة إفريقيا.