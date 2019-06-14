رياضة | دي ليخت سيتقاضى راتب خيالي مع ناديه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ليخت سيتقاضى راتب خيالي مع ناديه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، عن الراتب الذي سيتقاضاه النجم الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام الهولندي الحالي مع ناديه الجديد خلال الموسم المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن مبلغ 20 مليون يورو، سيكون هو الراتب الذي يعرضه باريس سان جيرمان الفرنسي على دي ليخت.

ويتناف الثلاث برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الإنجليزي، للظفر بخدمات المدافع الهولندي المتألق هذا الموسم.