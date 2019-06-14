رياضة | مشاهدة مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا بث مباشر اليوم 24-06-2019 كاس الامم الافريقية 2019 CAN

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يضرب ساحل العاج أو كوت ديفوار موعدا ناريا مع جنوب إفريقيا يوم الإثنين والذي يوافق الرابع والعشرين من يونيو، في افتتاح مباريات المنتخبين في دور المجموعات في بطولة امم افريقيا 2019، في المسابقة التي تستضيفها الأراضي المصرية ما بين 21 يونيو وحتى التاسع عشر من يوليو المقبل.

ضربة البداية للمباراة ستكون في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت المملكة المغربية، الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت الأردن ، الرابعة والنصف بتوقيت فلسطين، الرابعة والنصف مساء بتوقيت سوريا، الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الامارات العربية المتحدة، الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت بغداد، الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت سلطنة عمان، الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت تونس، الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت الجزائر.

كوت ديفوار المنتخب الذي يشرف على قيادته فنيا كمارا، يأمل في تحقيق اللقب الثالث له بعد الفوز بالبطولة عام 1992 ثم الفوز بها في النسخة قبل الماضية، على حساب غانا في مباراة امتدت وانتهت بركلات الجزاء الترجيحية، مشاهدة مباراة كوت ديفوار في مواجهة جنوب افريقيا.

قائمة منتخب جنوب افريقيا المشاركة في بطولة امم افريقيا:

في حراسة المرمى: دارين كييت – رونين ويليامز – بروس بفوما.

في خط الدفاع: دانييل كاردوسو - راماهلوي – تيولاني هلاتشوايو - وسيفسو هيلانتي – إينوسينت مايلا – تانسانكا ماكيزي.

في خط الوسط: بونجاني زينوجو – ديان فورمان – كامويلو موكونجو – تياني مابوندا - وثيمبا زواني - هلومبو كيكانا – تيولاني سيريرو – تيمنكوسي لورش - سيفسو هيلانتي.

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في خط الهجوم: ليبو موتيبا – بيرسي تاو – لارس فيلديوك – ليبوجانج مابوي - سيبسيسو فلاكازي.

قائمة منتخب كوت ديفوار النهائية للبطولة الإفريقية:

حراس المرمى: سيلفان جوبوهوو (مازيمبي - الكونغو الديموقراطية) - تابي إرا إليزير (سان بيدرو - كوت ديفوار) - سانجاري بادرا (فري ستيت ستارز - جنوب إفريقيا) - سيسيه عبد الكريم (أسيك ميموزا - كوت ديفوار)

المدافعون: سيرجي أورييه (توتنام - إنجلترا) - مامادو باجايوكو (ريد ستار - فرنسا) - وونلو كوليبالي (أسيك ميموزا - كوت ديفوار) - عبد الله بامبا (أنجيه - فرنسا) - تراوري إسماعيل (أنجيه - فرنسا) - ويلفريد كانون (أدو دين هاج - هولندا) - سيمون ديلي (سلافيا براج - التشيك) - كومارا شيخ (الوداد - المغرب)

لاعبو الوسط: فرانك كيسي (ميلان - إيطاليا) - سيري دي (نيوشاتل - سويسرا) - جيان فيليب جبامين (ماينز - ألمانيا) - سيري جان ميشيل (فولام - إنجلترا) - ديوماندي إسماعيل (كان - فرنسا) - فيكتورين أنجبان (ميتز - فرنسا) - سانجاري إبراهيم (تولوز - فرنسا)

المهاجمون: جوناثان كودجيا (أستون فيلا - إنجلترا) - ويلفريد بوني (العربي - قطر) - يوان بولي (سينت ترودين - بلجيكا) - ماكسويل كورنيه (ليون - فرنسا) - أسالي روجيه (يانج بويز - سويسرا) - نيكولاس بيبي (ليل - فرنسا) - ويلفريد زاها (كريستال بالاس - إنجلترا) - ماكس جراديل (تولوز - فرنسا)

ويتم نقل البطولة عبر قناة تايم سبورت وهي قناة مصرية معنية بنقل كل ما يخص بطولة امم افريقيا عبر التردد الارضي مشاهدة مباراة كوت ديفوار ضد جنوب افريقيا بث مباشر الجودة العالية مع تواجد كبير للإعلاميين والمحللين كالثعلب حازم امام والفيلسوف ايمن يونس وطه اسماعيل واحمد شوبير وعماد متعب وغيرهم، بالاضافة إلى انه يمكنكم مشاهدة البث الحي والمباشر عبر قناة بي إن سبورت ماكس 1.