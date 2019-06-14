رياضة | منتخب مصر يفوز على تنزانيا وديا استعدادا لأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر يفوز على تنزانيا وديا استعدادا لأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة مصر وتنزانيا والتى أقيمت على ملعب برج العرب بفوز مصر ودياً بهدف دون رد ضمن إستعدادات المنتخب الأخيرة للمشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وتقدم للفراعنة قائد الفراعنة أحمد المحمدى فى الدقيقة 64 بعد عرضية رائعة من الظهير أحمد أيمن منصور الذى نزل كبديل خلال الشوط الثانى.

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وقام خافير أجيري المدير الفنى لمنتخب مصر بمشاركة العديد من اللاعبين لتجهيزهم مثل: محمود جنش وأحمد أيمن منصور ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا وعلى غزال.

وستواجه مصر منتخب غينيا ودياً يوم الأحد المقبل على نلعب برج العرب.

ويذكر أن مصر تقع فى المجموعة الأولى التى تضم كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.