رياضة | فالفيردي يسمح برحيل نجمه المفضل من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يسمح برحيل نجمه المفضل من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صجفية إسبانية، أن إرنيستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني لن يعارض بيع نجم الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن النجم الدولي الكرواتي يمكن أن يجلب الأموال لخزينة البلاوجرانا، لدعم العمليات التعاقدية الجديدة هذا الصيف.

الجدير بالذكر ـنه حتى الآن لم يصل لمكاتب الكامب نو أي عرض من اجل راكيتيتش، ولكن الـPSG كان مهتما بالكرواتي في الصيف الماضي.