رياضة | دينيس سواريز يقترب من اللعب لهذا النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دينيس سواريز يقترب من اللعب لهذا النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن النادي الذي سيلعب له دينيس سواريز لاعب فريق برشلونة الإسباني، خلال الموسم المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن أندية فالنسيا وأتلتيكو مدريد قد يكونا سيناريوهين لدينيس سواريز خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير أن اللاعب يريد الاستمرار في الليجا، خاصة أنه يحظى بإهتمام كلاً من فالنسيا وأتلتيكو مدريد، ومن ثم سيطلب برشلونة مبلغ يتراوح بين 20-25 مليون يورو للتخلي عنه.