رياضة | دي ليخت يختار الانتقال لهذا النادي .. ليس برشلونة !

أشار الصحفي الشهير ألفريدو مارتينيز، إلى أن النجم الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس أمستردام الهولندي لن يوقع لـ نادي برشلونة الإسباني.

وأكد مارتينيز أن سبب رفض دي ليخت للإنضمام للبارسا لا يتعلق بالمال، لأن اللاعب يعتقد أنه سينمو أكثر في فريق آخر.

وفي السياق ذاته فإن دي ليخت لن يوقع مع البارسا، حيث أن اللاعب يعتقد أنه لن يلعب كثيرا ولن يتمكن من النمو بشكل جيد في هذا البارسا.

والموضوع كما ذكرنا لا يتعلق بالنقود، ويعتقد أن نصيحة موكله هي الأفضل بالصبر وتحقيق حلمه بالإنتقال للبارسا لاحقا.