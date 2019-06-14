رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس.. تحديد قائمة الراحلين عن البرسا والصفقة الأهم تبعد كثيرا عن الكامب نو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس.. تحديد قائمة الراحلين عن البرسا والصفقة الأهم تبعد كثيرا عن الكامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس الموافق 13 / 6 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الكتالوني.

وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس 13 / 6 / 2019:-

نجم برشلونة على رأس اهتمامات مدريد بالصيف

وضعت إدارة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، البرتغالي نيلسون سيميدو ظهير أيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، ضمن حساباته للحصول على خدماته بالصيف المقبل.

وأكدت صحيفة "أس الإسبانية" مساء اليوم الخميس، أن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني طالب إدارة نادي العاصمة، التفاوض مع نادي برشلونة للتعاقد مع الظهيرالأيمن البرتغالي هذا الصيف.

وأشارت إلى أن نادي أتلتيكو مدريد يضع الألباني الشاب السيد هساي الظهير الأيمن لنادي نابولي الإيطالي، كخيار ثاني في حال فشل التعاقد مع البرتغالي سيميدو من نادي برشلونة، بالانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة مهدد بفقدان أكبر صفقاته الصيفية بسبب 95 مليون يورو!

كشف تقرير إخباري، اليوم الخميس، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مستعد لتقديم عرض قياسي من أجل ضم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك رغم اقتراب برشلونة الإسباني بشكل كبير من الحصول على خدمات اللاعب.

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية عبر موقعها الإلكتروني: "مانشستر يونايتد مستعد لتقديم أكبر عرض في تاريخه، وقيمته 95 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم غريزمان".

واقترب برشلونة بشكل كبير من ضم غريزمان، لكن عدم حسم الصفقة رسمياً حتى الآن أبقى الباب مفتوحاً، وأنعش أمال مانشستر في خطف الصفقة.

كذلك أنعش غريزمان (28 عاماً) أمال مانشستر يونايتد عندما صرح بأن خطوته المستقبلية المقبلة قد تكون خارج إسبانيا.

خطوة جديدة قد تبعد جريزمان عن برشلونة

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي،لتقديم عرض أخير مغري للنجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد السابق، من أجل الحصول على خدماته.

وتبعاً للصحيفة البريطانية "ذا صن"، فإن مانشستر يونايتد سيضطر للمحاولة مرة للمرة الأخيرة خطف أنطوان جريزمان من برشلونة، إذ سيلجأ الشياطين الحمر للإغراءات المادية، بعدما فشل في إقناعه سابقاً.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد على استعداد لتقديم "450.000" جنيه استرليني كراتب أسبوعي للنجم الفرنسي، خاصة وأن الغموض يسيطر على مستقبل اللاعب.

وسبق أن أشارت تقارير بريطانية إلى أن هناك اتصالات مستمرة بين اليونايتيد واللاعب، بسبب أن شقيق اللاعب هو أحد مشجعي الشياطين الحمر، مشيرة إلى أن الجانب العائلي قد يؤثر على قرار المهاجم الفرنسي.

كما يذكر أن رئيس أتليتكو مدريد صرح بالأمس الأربعاء أن أنطوان جريزمان انتقل الى صفوف نادي برشلونة الإسباني.

برشلونة يتخلى عن نجمي الفريق من أجل الصفقات الجديدة

وافق إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، رحيل أبرز أهم لاعبين الفريق، خلال اجتماعه مع رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو.

أشارت الصحيفة الإسبانية"موندو ديبورتيفو" اليوم الخميس، أن بارتوميو أجتمع مع فالفيردي مدرب الفريق، أمس، بحضور المدير الرياضي إريك أبيدال، لتحليل حالة سوق برشلونة والإصابات، وغيرها من المواقف التي تخص اللاعبين الممكن رحيلهم عن الفريق.

وخلال الجلسة طرح اسم اللاعب الكرواتي، إيفان راكيتيتش، والبرازيلي كوتنيو الذي سيدخل لخزينة البلوجرانا مبلغًا كبيرًا في حال بيعه وأيضا حتى لا يقع برشلونة في عقوبة المال النظيف ليبرم صفقاته الجديدة .

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و يعتبر النجم الكرواتي أكثر اللاعبين مشاركةً، مع برشلونة تحت قيادة فالفيردي 109 مباراة، إلا أن المدرب لم يمانع في رحيله من أجل جلب صفقات جديدة.

وقد صرح راكيتيش منذ أيام انه لا يود الرحيل عن الفريق وسعيد في برشلونة.

ويعد النجم البرازيلي فليب كوتينو هو أكبر صفقة لبرشلونة الموسم الماضي بقيمة 150 مليون يورو من نادي ليفربول الانجليزي.

ولم يتلق برشلونة أي عروض رسمية لضم الثنائي راكيتيتش أو كوتنيو حتى الآن، كما أن هناك بعض التقاير تشير الى اهتمام انتر ميلان الايطالي وباريس سان جيرمان باللاعب الكرواتي الذي سينتهي عقده مع برشلونة 2020/2021.

خبر سار لجماهير برشلونة بشأن صفقة الموسم

على الرغم من اشتعال الصراع بين برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن الفريق الباريسي لا يستطيع التعاقد مع مدافع أياكس قبل أول يوليو المقبل بسبب أزمته مع قوانين اللعب النظيف التي أقرها الاتحاد الأوروبي على الأندية في الفترة الماضية، مشيرة إلى أن باريس سوف ينتظر حتى أول يوليو لحسم صفقة دي ليخت من أياكس الهولندي.

وتابعت الصحيفة إلى أن مينو رايولا، وكيل أعمال دي ليخت اجتمع مع مسئولي باريس سان جيرمان من أجل الحديث عن ضم دي ليخت والنادي الباريسي متفائل من حسم الصفقة هذا الصيف.

فالفيردي يخبر رئيس برشلونة بقائمة الراحلين

تناقش المدرب إرنستو فالفيردي مع رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، لمناقشة استعدادات الفريق للموسم القادم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية"سبورت" ، إن جوسيب بارتوميو يشعر بالقلق إزاء كمية التسريبات التي تتعلق بصفقات برشلونة الجديدة، ما يجعل المفاوضات أكثر صعوبة وتعثر.

وأوضحت التقارير إلى أن قوانين اللعب النظيف للفيفا، إلى أن برشلونة قادر على إنفاق 100 مليون يورو على التعاقدات هذا الصيف فقط، بالإضافة إلى ما يمكن أن يجلبه من اللاعبين المباعة.

وهذا ما يفرض على برشلونة بيع بعض نجومه أصحاب القيمة المالية الكبرى، لكي يمكنه جلب صفقات جديدة مثل، عثمان ديمبيلي وإيفان راكيتيتش وفيليبي كوتينيو وصامويل أومتيتي، كما تمت الموافقة بالفعل على رحيل برنس بواتينج وجيلسون موريلو،توماس فيرمايلين إلى جانب دينيس سواريز..

وأخبر بارتوميو فالفيردي، أن نيلسون سيميدو، من الممكن أن يبحث عن نادٍ آخر للانضمام إلى صفوفه لانه لم يكن في حساب المدرب في الموسم الجديد.

يذكر أن رئيس نادي أتليتكو مدريد أعلن بالأمس الاربعاء عن ذهاب نجمه السابق أنطوان جريزمان الى نادي برشلونة الأسباني.

رسميا.. برشلونة يفشل في حسم صفقة الموسم ويبدأ البحث عن البديل

أكد الصحفي آدم كرافتون، عن فشل فريق برشلونة في ضم نجم فريق مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال كرافتون، إن عملية نقل ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فشلت نهائيا.

وكان راشفورد قد ارتبط بالانتقال إلى برشلونة هذا الصيف لتعزيز الخط الهجومي في ظل عدم وجود بديل قوي للمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.

وقال كرافتون الصحفي بديلي ميل الإنجليزية :" في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر":" برشلونة صرف النظر عن التعاقد مع راشفورد هذا الصيف نظرًا لمطالب مانشستر يونايتد الضخمة ماديًا".

ويسعى برشلونة للبحث عن حل بديل لراشفورد خلال الفترة المقبلة وقبل غلق فترة القيد.