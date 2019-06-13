عبد الرحمن مزيان: فضلت عرض العين على أندية أوروبية

أعرب الدولي الجزائري عبد الرحمن مزيان، عن بالغ سعادته بالانضمام إلى صفوف نادي العين الإماراتي.

وقال مزيان في تصريحات صحفية "أدرك جيدًا قيمة ومكانة العين النادي العريق، صاحب القاعدة الجماهيرية الكبيرة".

وأضاف "أعرف ما المطلوب مني في الدفاع عن شعاره خلال الاستحقاقات المقررة على الفريق محليًا وخارجيًا لتحقيق الطموحات المرجوة".

وتابع "لن أذيع سراً إن قلت لكم بأنني اعتبر نفسي أحد مشجعي العين من بلدي الجزائر، وتابعت مباريات كأس العالم للأندية الإمارات 2018، على أعصابي، وتمنيت أن يحقق العين، اللقب كونه كان جديراً بمعانقة المجد العالمي".



ونوه "كنت أحلم باللعب لهذا النادي الكبير، أحمد الله العلي القدير الذي وفقني في إكمال إجراءات انضمامي لقائمة العين، أتمنى أن أوفق مع زملائي اللاعبين في استعادة البطولة الآسيوية لدار الزين مجدداً".

وأردف "من المؤكد أنني حصلت على عدة عروض خلال فترة المفاوضات مع العين، من أندية أوروبية وعربية بيد أنني فضلت عرض العين لأسباب منطقية تتمثل في تحقيق طموحاتي الشخصية".

وعن الحلم الذي يراود لاعبي كرة القدم بالمنطقة والمتمثل في اللعب لأوروبا، أوضح "شخصياً اخترت العين على قناعة تامة، لأن اللعب في العين لا يختلف عن اللعب للأندية الأوروبية، قياساً باحترافية تعامله وإمكانياته الكبيرة واسمه وسمعته، والمؤكد أن التألق في العين سيمكنك من اللعب في أعرق الأندية الأوروبية".

