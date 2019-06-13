رأسية المحمدي تمنح مصر فوزا معنويا أمام تنزانيا

حقق المنتخب المصري فوزًا معنويًا بهدف دون رد على تنزانيا في أولى تجارب الفراعنة الودية استعدادًا لأمم أفريقيا.

ويخوض المنتخب المصري ودية ثانية الأحد المقبل أمام غينيا، ضمن استعداداته لمباراة افتتاح أمم أفريقيا أمام زيمبابوي يوم 21 يونيو/حزيران الجاري.

سجل أحمد المحمدي، هدف المباراة الوحيد بضربة رأس في الدقيقة 64، مستغلًا عرضية البديل أحمد أيمن منصور.

بدأ أجيري المباراة بتشكيل مكون من أحمد الشناوي، أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمود علاء، طارق حامد، عمرو وردة، وليد سليمان، عبد الله السعيد وأحمد علي.

وغاب عن المباراة محمد صلاح، نجم ليفربول، لانضمامه أمس إلى المعسكر عقب إجازة 10 أيام حصل عليها بإذن من الجهاز الفني.

أضاع المنتخب المصري عددا كبيرا من الأهداف، خاصة في الشوط الأول نتيجة عدم الدقة في اللمسة الأخيرة، وظهرت علامات عدم الرضا على وجه المدرب خافيير أجيري في أغلب فترات المباراة، بسبب هبوط الأداء في فترات كثيرة من المباراة.

شكلت عرضيات أحمد المحمدي الخطورة الأكبر للمنتخب المصري طوال الشوط الأول، ومنها كاد أحمد علي أن يسجل في مناسبتين لكنه افتقد الدقة في التوجيه.

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بدأ أجيري الشوط الثاني بإجراء 4 تغييرات وإشراك محمود جنش وعلي غزال وكوكا وأحمد أيمن، بدلًا من الشناوي وطارق حامد وأحمد علي وأيمن أشرف، بهدف تنشيط الفريق وتجربة أكبر عدد من اللاعبين.

وكاد وليد سليمان أن يفك الاشتباك بضربة رأس اصطدمت بيد الحارس التنزاني والقائم الأيسر.

نجح المنتخب التنزاني في إغلاق كل الثغرات على نظيره المصري، ما دفع أجيري للدفع بمحمود تريزيجية الذي يجيد الاختراقات ويمتلك سراعات كبيرة، على حساب وليد سليمان، مع انتقال ورده للجبهة اليمنى.

نجح أحمد المحمدي في فك الاشتباك في الدقيقة 64، بعدما حول عرضية أحمد أيمن برأسه داخل الشباك.

أنقذ محمود جنش فرصة هدف مؤكد من تنزانيا، بعدما خرج وتصدى للكرة العرضية قبل قدم علي سماتا، ورد وردة بتسديدة بجوار القائم.

عاد جنش للتألق وأخرج تسديدة قوية من سماتا، حيث حولها إلى ركنية، وفي الدقيقة الأخيرة دفع أجيري بمروان محسن بدلًا من عمرو وردة، دون أي تغيير في النتيجة.