أستراليا تحبط البرازيل في مونديال السيدات

قلبت سيدات أستراليا، تأخرهن أمام البرازيل 0-2 إلى فوز مثير 3-2، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للسيدات، المقامة حاليًا في فرنسا.

وتقدمت سيدات البرازيل عن طريق مارتا في الدقيقة 26، قبل أن تضيف زميلتها كريستياني الهدف الثاني في الدقيقة 38، ثم قلصت كاتلين فورد النتيجة لصالح أستراليا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجلت أستراليا هدف التعادل عن طريق خولي لوجارزو في الدقيقة 58، قبل أن تسجل مونيكا مدافعة البرازيل الهدف الثالث بالخطأ في مرمى فريقها في الدقيقة 66، قبل أن تلجأ حكمة المباراة إلى تقنية الفيديو المساعد للتأكد من عدم لمس مهاجمة أستراليا سام كير، للكرة أُثناء الهجمة حيث كانت في وضعية تسلل.

ورفعت أستراليا رصيدها إلى 6 نقاط لتتصدر المجموعة بفارق 3 نقاط عن البرازيل صاحبة المركز الثاني المتساوية مع إيطاليا صاحبة نفس الرصيد، والتي تلعب غدًا أمام جامايكا متذيلة الترتيب بدون رصيد من النقاط