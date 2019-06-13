لابا كودجو: العين أحد أفضل الأندية على مستوى العالم

قال التوجولي، لابا كودجو، المنضم حديثا للعين الإماراتي، إنه فخور وسعيد جداً بالانضمام للفريق الذي يعتبر بالنسبة له أحد أفضل الأندية على مستوى العالم.

وأكمل في تصريحات صحفية: "المؤكد أنني مطالب بالعمل على إظهار أفضل ما لدي للمساهمة مع زملائي في العين، والذين يمتلكون الإمكانيات العالية والقدرات المطلوبة لتحقيق أهداف نادينا خلال استحقاقاتنا المحلية والقارية بالموسم الكروي الجديد، سعياً لتعزيز رصيد إنجازاته من خلال حصد المزيد من البطولات".

وحول السر وراء اختياره لعرض العين برغم العروض التي حصل عليها من أندية أوروبية وأفريقية، قال: "أعتبر العين أحد أفضل الأندية على مستوى العالم، وانضمامي لهذا النادي جاء اتساقاً مع أهدافي لأنه نادٍ كبير بمعنى الكلمة الأمر الذي أكده عملياً من خلال مشاركته في كأس العالم للأندية الإمارات 2018، عندما أظهر مستوى مشرفاً لكرة القدم في الشرق الأوسط حتى وصل إلى النهائي أمام ريال مدريد".

وزاد: "حماسي للانضمام إلى العين كان عالياً، خصوصاً بعد أن شاهدت مبارياته في مونديال الأندية وطريقة أداء اللاعبين وإمكانياتهم الكبيرة ولدي معرفة جيدة بتاريخ هذا النادي الذي انضم إليه على مر التاريخ عدد من نجوم كرة القدم في أفريقيا آخرهم أسامواه جيان، لذلك لم أفكر في الأمور المالية لأن سقف طموحاتي واسع في عالم كرة القدم، واتخذت القرار الصائب بالانتماء له".

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وعن اللعب في أوروبا، قال: "حلم أي لاعب كرة قدم، هو العمل على معانقة المجد مع ناديه والمشاركة في صناعة تاريخ حافل بالبطولات وتحقيق الإنجازات الجماعية والشخصية وليس شرطاً أن يجد هذا الأمر في أوروبا".

وواصل: "ما وصلت إليه الإمارات من تطور على كافة الأصعدة، نجد أن هناك الكثير من الدول الأوروبية لم تصل إليه بعد، وأؤكد اختياري للعين نابع من القلب، إذ قرأت عن تاريخ النادي وأدهشتني منشآته وإمكانياته وأتطلع إلى تحقيق الإضافة المرجوة، وأن أكون جزء من تاريخ هذا النادي الكبير ونجاحاته في المستقبل".

واستطرد لابا قائلاً: "أود أن أشكر محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة العين للاستثمار، لحرصه على إكمال الصفقة وتهيئة كل أسباب النجاح لانضمامي".

وختم: "كما أشكر محمد عبيد حماد، عضو شركة العين، والذي أدار ملف المفاوضات باحترافية عالية وجدية كبيرة خلال الفترة الماضية، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن والمساهمة في تحقيق أهداف النادي وإسعاد جماهيره الوفية".