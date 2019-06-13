«الطعون» تهدد قائمة الحائلي

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جدة - خالد شويل - الخليج 365(جدة)okaz_sports تستقبل لجنة الانتخابات غدا (الجمعة)، الطعون على القائمة الأولية لمجلس إدارة المرشح لقيادة نادي الاتحاد أنمار الحائلي، لاعتمادها في الجمعية العمومية يوم الثلاثاء القادم، إذ ضمت القائمة أنمار الحائلي لمنصب الرئيس، وأحمد الكعكي نائباً للرئيس، وعضوية: (فيصل صالح التركي، وإبراهيم بخيت، وعبدالوهاب عابد، وممدوح الحربي، ولؤي غلاييني، وحسن باروم، وأحمد عمر القطب)، وسيتم النظر في الطعون (السبت) و(الأحد)، وبعدها بيوم يتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين والناخبين.

تستقبل لجنة الانتخابات غدا (الجمعة)، الطعون على القائمة الأولية لمجلس إدارة المرشح لقيادة نادي الاتحاد أنمار الحائلي، لاعتمادها في الجمعية العمومية يوم الثلاثاء القادم، إذ ضمت القائمة أنمار الحائلي لمنصب الرئيس، وأحمد الكعكي نائباً للرئيس، وعضوية: (فيصل صالح التركي، وإبراهيم بخيت، وعبدالوهاب عابد، وممدوح الحربي، ولؤي غلاييني، وحسن باروم، وأحمد عمر القطب)، وسيتم النظر في الطعون (السبت) و(الأحد)، وبعدها بيوم يتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين والناخبين.

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