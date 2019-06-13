شكرا لقرائتكم كواليس تدريب المنتخب السنغالى استعدادًا لأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض المنتخب السنغالى تدريباته المقامة حاليا بمعسكره الإسبانى استعدادًا للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة. وتواجد ساديو ماني نجم المنتخب السنغالى فى التدريبات ونال اهتمام اللاعبين ووسائل الإعلام.

منتخب السنغال

منتخب السنغال

منتخب السنغال

منتخب السنغال

منتخب السنغال

منتخب السنغال

منتخب السنغال (10)

منتخب السنغال

منتخب السنغال

منتخب السنغال

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