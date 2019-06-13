شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم الخميس 13-6-2019 .. مزاحمة كويتية على مدافع الرائد السعودى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد نادي الزمالك العديد من الأخبار اليوم الخميس 13-6-2019 وأهم القضايا المطروحة داخل قلعة ميت عقبة فيما يخص مصير خالد جلال في الموسم المقبل واللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوفه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

اخبار الزمالك اليوم .. الكويت ينافس الأهلى والزمالك على ضم عطوة

اخبار الزمالك اليوم .. دخل المصرى محمد عطوة مدافع الرائد السعودى، دائرة اهتمامات القطبين الأهلى والزمالك بعد المستويات الرائعة، التى ظهر عليها مع الرائد في الموسم الماضى.

وعلم "الخليج 365"، أن محمد عطوة تلقى عرضاً شفهياً من أجل الانتقال للنادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية بجانب نادى الزمالك.

في الوقت ذاته، تلقى محمد عطوة عروضاً من أندية إماراتية وتركية لكن المفاوضات لم تصل إلى مرحلة الجدية، فى حين تلقى اللاعب عطوة عرضاً مغرياً من أجل ارتداء قميص الكويت الكويتي بداية من الموسم الجديد.

ويفاضل محمد عطوة حالياً بين العودة إلى الدوري المصري أو مواصلة مشواره خارج مصر.

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اخبار الزمالك اليوم .. جلسة خاصة بين أمير مرتضى وخالد جلال

اخبار الزمالك اليوم .. يجتمع أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك اليوم الخميس، مع خالد جلال المدير الفنى، من أجل إعداد خطة المرحلة المقبلة.

و يُحدد خالد جلال بالاتفاق مع المشرف على الكرة، برنامج الزمالك فى المرحلة المقبلة، خاصة أن فترة الإجازة ستنتهى ويعود الفريق للتدريبات الجماعية يوم الأحد، كما سيتناقش الثنائى فى المعسكر الخارجى الذى سيتم إقامته، من حيث مكانه ومدته، قبل عرضه على مجلس الإدارة واعتماده.

اخبار الزمالك اليوم .. شيكابالا وباسم مرسى خارج حسابات المقاصة

اخبار الزمالك اليوم .. كشف مصدر مسئول داخل نادى المقاصة أن إدارة النادى لا تفكر فى التعاقد مع الثنائى محمود عبد الرازق شيكابالا وباسم مرسى ثنائى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الفيومى فى الموسم الجديد.

وارتبط اسم شيكابالا وباسم مرسى بالانتقال إلى المقاصة خاصة بعد إعلان النادى الفيومى تعاقده مع أحمد حسام ميدو لتولى القيادة الفنية فى الموسم الجديد.

وأكد المصدر أن شيكابالا وباسم غير مطروحين لتدعيم صفوف المقاصة وما يتردد مجرد اجتهادات صحفية، مشيرا إلى أن إدارة النادى الفيومى لا تهتم بالتعاقد معهما بسبب قيمة مرتباتهم العالية والقيمة المالية لشرائهم من الزمالك، وهو ما تتحفظ عليه الإدارة.