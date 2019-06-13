شكرا لقرائتكم الكابتن يقود منتخب مصر للفوز أمام تنزانيا وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق منتخب مصر فوز صعب على تنزانيا بهدف دون رد فى اللقاء الودي الذى جمع الفريقين باستاد برج العرب ضمن استعدادات الفريقين لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

بدأ المكسيكي خافيير أجيري ودية تنزانيا بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى :أحمد الشناوى

الدفاع :أحمد حجازي و محمود علاء و أحمد المحمدي و أيمن أشرف

الوسط : طارق حامد و نبيل دونجا و عمرو وردة و عبدالله السعيد و وليد سليمان

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الهجوم : أحمد على.

وتواجد على دكة البدلاء الـ12 لاعب وهم محمد الشناوى و محمود جنش و باهر المحمدي وعمر جابر و أحمد أيمن منصور ومحمود حمدي الونش و على غزال و مروان محسن و أحمد حسن كوكا وتريزيجيه و محمد النني و محمد صلاح ،واستبعد أجيري الثنائى محمد النني و محمد صلاح من المشاركة فى ودية المنتخب أمام تنزانيا.