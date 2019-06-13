شكرا لقرائتكم المحمدي يقود مصر لتجاوز تنزانيا ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق منتخب مصر لكرة القدم فوزا معنويا 1 - صفر على ضيفه منتخب تنزانيا في المباراة الودية التي جرت بينهما يوم الخميس بملعب برج العرب في الإسكندرية في إطار استعداداتهما للمشاركة في بطولة كاس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

ويدين منتخب مصر بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه المخضرم أحمد المحمدي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 64.

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وكان منتخب مصر الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان الأكثر استحواذا على الكرة وإضاعة للفرص، رغم قيام مدربه المكسيكي خافيير أغيري بالإبقاء على نجمه محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على مقاعد البدلاء.

ويلعب المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بأمم إفريقيا برصيد سبعة ألقاب، في المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

في المقابل، يلعب منتخب تنزانيا، الذي يعاود الظهور في البطولة بعد غياب دام 39 عاما، في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السنغال والجزائر وكينيا.