ملخص نتيجة مباراة مصر وتنزانيا الودية 1-0 وهدف المحمدي يجلب الفوز للفراعنة

ملخص نتيجة مباراة مصر وتنزانيا، حيث يلعب منتخب مصر مباراته الودية الاولى استعداداً لكأس أمم أفريقيا 2019 المقامة بمصر مساء اليوم من اجل تجربة العديد من اللاعبين في تلك المواجهة والوقوف على التشكيلة الأساسية للمنتخب المصري خاصة في وجود عدد كبير من اللاعبين الذي أنضموا للمرة الأولى لمنتخب المكسيكي خافيير أجيري.

المباراة منتظر ان يشارك بها عدد كبير من اللاعبين، وعلى رأسهم عودة صانع الألعاب عبدالله السعيد للتشكيلة الأساسية وجناح الأهلي وليد سليمان، ومشاركة باقي المجموعة وسيقف أجيري على التشكيلة الأساسية التي سوف يخوض بها البطولة، مع احتمالات غياب محمد صلاح عن المباراة بسبب تأخر انضمامه للمنتخب.

تلعب مباراة مصر وتنزانيا اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعوية، وتبث المباراة عبر قناة أون سبورت وعبر قناة تايم سبورت عبر البث الأرضي والفضائي، ومن المتوقع أن تكون تلك المباراة المرتقبة بمثابة تحضير جيد للمنتخب المصري قبل البطولة الأفريقية خاصة بعد الإعلان عن قائمة الـ 23 لاعب من قبل المدير الفني المكسيكي للمنتخب المصري.

هناك بعض القرارات التي سيتخذها أجيري بناء على اداء اللاعبين في المباريات الودية ولعل أهمها حراسة المرمى التي سيكون الصراع على المركز الأساسي بين محمد الشناوي وأحمد الشناوي شرس وسط توقعات بغياب جنش حارس الزمالك عن المنافسة على المركز الأساسي لعرين الفراعنة، كما سيكون هناك تنافس ثلاثي بين عبدالله السعيد وعمرو وردة ووليد سليمان على مركز صناعة الألعاب رغم أن الكفة تميل للأول بسبب خبرته الكبيرة مع المنتخب المصري في المواقف الصعبة.

ملخص مباراة مصر وتنزانيا