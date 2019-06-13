متابعة نتيجة مباراة مصر وتنزانيا الودية اليوم الخميس 13-6-2019 استعداداً لأمم إفريقيا | نتيجة مباراة...

نتيجة مباراة مصر وتنزانيا اليوم ضمن استعدادات المنتخب المصري لكرة القدم لكأس الأمم الإفريقية 2019 ، حيث تتجه أنظار جميع عشاق المنتخب الوطني نحو ملعب برج العرب ، حيث اللقاء الذي يجمع بين مصر وتنزانيا في أولي مواجهات المنتخب الودية، حيث يريد الجهاز الفني لمنتخب مصر إجراء عدد من التجارب للاستقرار على التشكيل الأساسي للفريق، والذي سيخوض أولي مباريات البطولة.

مباراة مصر وتنزانيا اليوم

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة مصر وتنزانيا الودية اليوم الخميس الموافق 13-6-2019 ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لمباريات كأس الأمم الإفريقية سيكون في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة منتخب مصر.

ويغيب محمد صلاح نجم منتخب مصر وناي ليفربول عن مباراة اليوم، وذلك بعدما أنضم لمسكر المنتخب المصري يوم أمس الأربعاء، وسيشارك في المباراة الودية القادمة للفريق أمام منتخب غينيا.

ستضم تشكيلة منتخب مصر اليوم أمام تنزانيا كلا من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي – خط الدفاع: أحمد المحمدي، محمود علاء، أحمد حجازي، أيمن أشرف – خط الوسط: نبيل عماد، طارق حامد، عمرو وردة، عبدالله السعيد، وليد سليمان – المهاجم: أحمد علي.

نتيجة مباراة مصر وتنزانيا اليوم

مصر تنزانيا 1 0

تنطلق الآن صافرة بداية مباراة مصر ضد تنزانيا مباشرة عبر قناة اون سبورت.

مرور 25 دقيقة من زمن الشوط الأول، ومازالت نتيجة مباراة مصر وتنزانيا حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف.

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نهاية أحداث الشوط الاول بالتعادل السلبي بدون أهداف، وننتظر بداية الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني.

محاولات مستمرة من جانب المنتخب المصري لتسجيل أولي أهداف المباراة.

الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 64 عن طريق أحمد المحمدي، وتصبح نتيجة الشوط الثاني من مباراة مصر وتنزانيا هي 1-0 لصالح الفراعنة.

الدقائق الأخيرة من المباراة.

نهاية المباراة بفوز مصر بهدف وحيد.