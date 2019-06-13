نتيجة مباراة مصر وتنزانيا الودية استعداد لامم أفريقيا

نتيجة مباراة مصر وتنزانيا اليوم الخميس 13 يونيو 2019، و هى المباراة الودية الأولى، و التى تأتى فى اطار استعدادات منتخب مصر للعب مباراة الافتتاح ضد فريق زيمبابوى يوم الجمعة 21 يونيو، فى كأس الأمم الأفريقية 2019، و التى ستقام جميع مبارياتها فى مصر، مباراة مصر الودية اليوم سوف تقام على ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية، يدفع المدير الفنى لمنتخب مصر المكسيكي خافيير أجيري، باللاعبين الذى سيعتمد عليهم فى مباريات كأس أمم أفريقيا، و ذلك لاحداث التجانس بين اللاعبين.

موعد مباراة مصر و تنزانيا

مباراة مصر وتنزانيا ستقام اليوم الخميس 13 يونيو 2019، فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الامارات

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد تنزانيا

مباراة مصر و تنزانيا سوف تكون منقولة حصرياً على قناة “أون سبورت” بتعليق حاتم بطيشة ويمكن التعرف تردد قناة On Sport من هنا ، كما يمكن مشاهدة المباراة أيضا على قناة ” تايم سبورت” و هى القناة الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 فى مصر و سيعلق على المباراة المعلق أيمن الكاشف ومدحت شلبي، و يمكن مشاهدة المباراة على قناة تايم سبورت بأي إريال هوائي عادي، و ذلك بعد ان تم نقل تردد قناة تايم سبورتس الأرضية مكان تردد القناة الثانية.

تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حارس: أحمد الشناوي.

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الدفاع: أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي.

الوسط: طارق حامد – نبيل عماد “دونجا”.

أمامهم: وليد سليمان – عبد الله السعيد – عمرو وردة.

الهجوم: أحمد علي.

انتهت المباراة بفوز مصر بهدف أحرزه أحمد المحمدى